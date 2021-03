Schilderij van Van Gogh afgehamerd op ruim 13 miljoen euro

Scène de rue à Montmartre, een schilderij van Vincent van Gogh uit 1887, is donderdag op een veiling in Parijs van eigenaar verwisseld voor iets meer dan 13 miljoen euro. Het straattafereel werd verkocht bij Sotheby’s, dat zeker 5 miljoen euro had verwacht.

Eerder werd gemeld dat het eindbod 14 miljoen euro was, maar dat werd gedaan toen de veilingmeester net afhamerde. De nieuwe eigenaar krijgt het doek voor 13.091.250 euro, twitterde het veilinghuis.

Het schilderij maakte ooit deel uit van Van Goghs serie schilderijen waarop de legendarische uitgaansgelegenheid Moulin de la Galette in Montmartre in Parijs is afgebeeld. Het is meer dan een eeuw in het bezit van een Franse familie geweest en was voor derden nooit te bezichtigen. Recent was het, in het kader van de veiling, kortstondig voor belangstellenden te bekijken bij Sotheby ’s in Amsterdam.

Het Van Gogh Museum heeft bevestigd dat het werk zeker door Van Gogh is gemaakt, zegt Sotheby’s. Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekendgemaakt.