Wiet kweken in Nederland: is het legaal om thuis te planten?

Wiet kweken is hot in Nederland. Maar is het nou wel of niét legaal om thuis te planten? Er bestaat nogal wat twijfel over. Niet nodig, want in dit artikel lees je precies of het kweken van marihuana in Nederland is toegestaan. En zo ja, wat zijn de consequenties, met welke problemen word je mogelijk geconfronteerd en waar kun je wietzaden kopen?

Is het legaal om marihuana te planten in Nederland?

Feitelijk gezien mag je geen wiet kweken in Nederland. Toch bestaat er een kleine uitzondering op de regel. Want hoewel het niet legaal is om in ons land marihuana te planten, wordt een maximum aantal van 5 wietplanten gedoogd. Maar waar houdt dit eigenlijk in? Dit gedoogbeleid betekent dat het Openbaar Ministerie bij het “oprollen” van kwekerijen met maximaal 5 planten geen stappen onderneemt. De zaak wordt dan als het ware geseponeerd. De marihuana planten worden wél ingevorderd door de politie.

Een kleine beetje snelheid in het oogstproces zou dus fijn zijn. Al is het maar om geen argwaan te wekken bij de buren. Mimosa wiet kweken is dan een goede optie. Deze marihuana plant groeit snel en voorziet je ook nog eens van een behoorlijke opbrengst. Daarnaast stelt ze niet veel eisen aan haar leefomgeving. Deze wiet kun je dus ook kweken als je niet zoveel ruimte tot je beschikking hebt. Bijvoorbeeld op zolder of op de logeerkamer.

Wat is het grootste probleem als je wietplanten in huis hebt?

Het grootste probleem bij het kweken en houden van wietplanten in huis is toch wel de geur. Het indringende aroma verspreidt zich niet alleen door jouw woning, maar dringt mogelijk ook door tot het huis van de buren. Hoewel een afzuiging of filter wat overdreven lijkt voor 5 wietplanten, is dat toch geen overbodige luxe. Tegenwoordig zijn er ook compacte filters voor thuiskweek verkrijgbaar. Ook de ruimte kan een probleem zijn. Sommige soorten kunnen behoorlijk groot worden. Kies dus voor wiet die compact blijft qua breedte en lengte. Bij Royal Queen Seeds vind je een uitgebreid assortiment geschikte wietzaden.

Wat gebeurt er als mijn buurman de politie waarschuwt?

Zoals al eerder aangegeven wordt wiet kweken in Nederland gedoogd. Dat wil echter niet zeggen dat het ook legaal is. En dat weten jouw buren vast ook. Maar wat gebeurt er als jouw buurman de politie waarschuwt? Misschien vanwege stankoverlast of omdat je tijdens de buurt barbecue je mond voorbij hebt gepraat in een enthousiaste bui. Zodra de buurman de politie inlicht, moet deze bij je komen kijken. Zodra de politie niet meer dan 5 planten aantreft, word je niet strafrechtelijk vervolgd. De plantjes worden wel in beslag genomen.

Waar kan ik wietzaden kopen?

Wiet kweken begint natuurlijk met de beste zaden. Wietzaden koop je eenvoudig online via een betrouwbare webshop. De zaden worden per stuk verkocht, maar je kunt ook direct 3 of 5 wietzaden bestellen. Natuurlijk kun je er vanuit gaan dat jouw order anoniem wordt verzonden. Handig als het pakket onverhoopt bij de buurman wordt bezorgd.