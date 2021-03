Gesprekken verkenning gaan pas na debat van woensdag verder

De verkenningsgesprekken in de formatie gaan pas verder na een debat woensdag met de inmiddels oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. Dat zegt de nieuwe verkenner Wouter Koolmees vrijdag.

Meerdere partijleiders gaven aan eerst opheldering te willen over de gelekte notitie van Ollongren, waarin onder meer gerept wordt over “een functie elders” voor CDA-Kamerlid Pieter Omzigt. Hij staat bekend als volhardend criticus van het kabinet, onder meer in de toeslagenaffaire. Koolmees heeft “begrip” dat partijleiders eerst een debat willen.