Rutte: met Kaag niet gehad over Pieter Omtzigt

Premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag hebben het tijdens de formatiegesprekken niet gehad over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat zegt Rutte, die donderdagavond laat voor de camera van de NOS verscheen. De VVD-leider zegt ook namens D66-collega Kaag te spreken.

“Het is heel vervelend wat hier gebeurd is”, zegt Rutte over de uitgelekte notitie van inmiddels oud-verkenner Kajsa Ollongren. “Ik heb daar ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken het niet hebben gehad over Pieter Omtzigt”, aldus Rutte tegen de NOS.

Op de notitie stond onder meer een “functie elders” voor de populaire Omtzigt, wat vooral bij het CDA tot verontwaardiging leidde. Het Kamerlid kreeg bij de verkiezingen vorige week meer dan 300.000 voorkeurstemmen en staat bekend om zijn vasthoudendheid. Hij zit momenteel thuis omdat hij teveel hooi op zijn vork heeft genomen. Eerder deze week verschenen in de media berichten dat de CDA-top een stroeve relatie heeft met Omtzigt.