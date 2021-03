DI-RECT en Eefje de Visser grote winnaars Edison Popprijzen

DI-RECT en Eefje de Visser zijn de grote winnaars van de Edison Popprijzen. Beide artiesten hebben twee beeldjes in de wacht gesleept. Eefje de Visser heeft de prijs voor Album en Alternative gewonnen, de mannen van DI-RECT hebben de prijzen voor Song en Rock mee naar huis genomen.

De winnaars van de Edison Pop zijn enkele weken geleden door de jury bepaald. De Edisons voor Album en Song worden beschouwd als de belangrijkste categorieën. In de categorie Album heeft Eefje de Visser met haar album Bitterzoet gewonnen. Daarmee versloeg ze Kevin met Animal Stories en Typhoon met Lichthuis. In de categorie Song won DI-RECT met het ‘coronalied’ Soldier On. De band versloeg Racoon met Het is al laat toch.

Acteur Bilal Wahib zou de prijs voor Nieuwkomer ontvangen voor zijn hitsingle Tigers. De Edison Stichting besloot donderdag echter van de toekenning af te zien na alle ophef die is ontstaan nadat Wahib in een livestream een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien.

Ook onder meer Davina Michelle, Lucas & Steve, Sophie Straat, en Rob de Nijs vielen in de prijzen. Rob de Nijs won in de categorie Nederlandstalig. De 78-jarige zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, had niet verwacht dat hij zou winnen en gaat ervan uit dat het ook de laatste keer is dat hij de prestigieuze muziekprijs krijgt. Mede daarom vond De Nijs, die Emma Heesters en Miss Montreal achter zich laat, het deze keer extra bijzonder. “Het is mijn zesde Edison en het is wel mijn leukste”, zegt de zanger tegen het ANP. “Ik had nooit meer gedacht dat ik er nog een zou winnen. Toen ik mijn eerste won in 1964 dacht ik ook dat het mijn laatste zou zijn, maar het is wel heel bijzonder dat je wint met een plaat die midden in coronatijd is gemaakt”.

De Edisons worden al sinds 1960 uitgereikt. Dat gebeurt in het klassieke, jazz- en popgenre. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d’Hont, wordt ook wel de Nederlanse Grammy genoemd. Vrijdagochtend werd al bekend dat rapduo The Opposites dit jaar de Oeuvreprijs kreeg.