Politie wil honderden nieuwe IT-deskundigen binnenhalen

De politie wil zich de komende tijd versterken met honderden nieuwe IT-deskundigen. Dat is nodig om aansluiting te houden bij de samenleving die steeds meer digitaliseert. Burgers zijn bijvoorbeeld steeds vaker online en cybercriminaliteit neemt alleen maar toe. Aan het kabinet is een extra investering van 300 miljoen euro gevraagd.

Het gevraagde geld is nodig om de komende vier jaar 460 fulltime extra medewerkers binnen te halen. Maar alleen een flinke zak met geld is niet genoeg, zegt de politie. Ze moet zelf ook alles uit de kast halen om die mensen aan te trekken. Er is in ons land een enorm tekort aan hoogopgeleid IT-personeel en bedrijven concurreren flink om ze binnenshuis te krijgen, met riante salarissen en flinke bonussen.

Programmadirecteur digitalisering Theo van der Plas van de politie legt uit dat het bij de politie gaat om betekenisvol werk, en ook dat er op vakinhoudelijk gebied veel meer mag dan bij een regulier bedrijf. Dat maakt het werk “spannend en uitdagend”.

Korpschef Henk van Essen stelt overigens in een oproep over het huidige politiewerk dat de verbindende rol van de politie de laatste tijd onder druk staat. Het aantal demonstraties (ruim 2500 in een half jaar tijd) en het geweld dat daarmee gepaard gaat, trekt een “behoorlijke wissel” op de medewerkers. Veel werk wijkt voor het handhaven van de openbare orde. “Het gebiedsgebonden politiewerk staat onder druk en voorkomen moet worden dat onze relatie met de samenleving voor langere tijd verandert.”

Volgens Van Essen roepen de coronamaatregelen veel emoties op. “Ook binnen ons korps, en ik weet dat de maatregelen niet op de steun van iedereen kunnen rekenen. Van ons mag worden verwacht dat wij de maatregelen zullen handhaven, waarbij het belangrijk is dat er eenduidigheid is, landelijk en lokaal, over die maatregelen. Demonstreren is prima, maar met respect voor afspraken en elkaar”.