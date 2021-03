Maart was ‘normale’ weermaand zonder grote uitschieters

De maand maart kende een officiële voorjaarsstorm, lentetemperaturen en er was Saharazand, maar toch was het een “redelijk normale maand”. Dat stelt Weer.nl. Er waren namelijk geen grote uitschieters.

De gemiddelde temperatuur in maart kwam in De Bilt uit op 6,3 graden. Dat is iets onder het gemiddelde (6,5 graden). De temperatuur werd vooral in de tweede helft van de maand iets opgeschroefd, toen Nederland soms te maken kreeg met lentetemperaturen. Door het zonnige einde steeg het aantal zonuren in maart tot 152, tegen 146 normaal. Ook was het redelijk droog in maart. Normaal valt er in maart landelijk 56 millimeter regen. Nu ging het om 48 millimeter.

Volgens Weer.nl gedroeg het weer zich eind maart een beetje als een jojo. Toch staat het einde van de maand in het teken van lenteweer. Lokaal zal de temperatuur zelfs stijgen tot een graad of 20. Op de laatste twee dagen van maart gebeurt dat op grote schaal, zo is de voorspelling. Dat is alleen niet van lange duur, want begin april wordt het weer kouder.