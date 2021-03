PowNed: geweld tegen verslaggevers op Urk onacceptabel

“Wat er vanmorgen heeft plaatsgevonden op Urk is volstrekt onaanvaardbaar.” Dat stelt PowNed in een reactie op de belaging van een PowNed-verslaggever bij een kerk. Omroepbaas Dominique Weesie zegt dat zondag nog aangifte wordt gedaan. Ook laakt Weesie de politie, die niet zou hebben ingegrepen.

Volgens Weesie belemmerden kerkgangers de verzamelde pers hun werk te doen. Ze werden ge├»ntimideerd en onder meer opzettelijk in de nek gehoest. De PowNed-verslaggever kreeg drie trappen tegen het onderlichaam. “Daarna werd hij ook nog eens opzettelijk aangereden. Let wel: opzettelijk. Alles staat op beeld, die beelden gaan zo ook online en we zullen vandaag nog aangifte doen.”

Dergelijke geweldplegingen vereisen volgens Weesie “keihard ingrijpen, hetgeen vanochtend op Urk, maar ook in Krimpen aan den IJssel, is nagelaten. En dat nemen wij de politie kwalijk”. En: “Journalisten moeten hun werk kunnen doen, dat wordt al steeds lastiger, maar zonder bescherming van de politie is het welhaast onmogelijk nog verslag te doen van corona-gerelateerde evenementen.”

Een politiewoordvoerder laat in een reactie op de incidenten op Urk weten dat de politie er inderdaad aanwezig was. “We hebben op verschillende momenten opgetreden, maar je kunt niet op elk moment alles voorkomen, ook al sta je erbij. We vinden het vervelend dat dit is gebeurd. Journalisten moeten hun werk kunnen doen.”

De politie, die zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zou zijn geweest, heeft zich op Urk volgens de woordvoerder vooral gericht op de-escaleren. Aanvankelijk ontstond wrijving tussen journalisten op straat en voorbijgangers, geeft hij aan, maar later werd het rustiger. “Het de-escaleren heeft blijkbaar geholpen: journalisten konden hun werk weer doen en kerkgangers konden naar de kerk gaan.” Van de automobilist die de verslaggever van PowNed zou hebben aangereden, zijn de gegevens bekend, aldus de woordvoerder. “We zijn vanmorgen niet direct overgegaan tot aanhouden. We wilden de rust bewaren. Gelukkig is niemand gewond geraakt.”

Ook korpschef Henk van Essen noemt het geweld tegen journalisten onacceptabel. “Journalisten moeten hun werk kunnen doen”, reageerde hij in het tv-programma Buitenhof. Over de belagingen van de verslaggevers bij kerken in Krimpen aan den IJssel en op Urk zegt hij: “Wat ik net op de beelden zag, heeft weinig te maken met verdraagzaamheid.”

In Krimpen aan den IJssel, waar ook een kerk de deuren weer opende, gaf een kerkganger bij de Mieraskerk een verslaggever van RTV Rijnmond een trap en een klap. De politie hield later daarvoor een 43-jarige man uit Krimpen aan. “Ik accepteer alleen excuses van de dader”, aldus de verslaggever zelf daarover op de site van RTV Rijnmond.