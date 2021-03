Aantal coronagevallen blijft oplopen

Het aantal coronagevallen in Nederland loopt nog altijd op. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 6824 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 28 december.

In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde verdubbeld.

Het aantal positieve tests varieert van dag tot dag. Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag. Maar die piek ligt de laatste weken hoger en hoger. Het cijfer van maandag ligt al hoger dan de piek van de week zo’n twee weken geleden, en dan moet de piek van deze week waarschijnlijk nog komen.

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste gevallen. Daar testten 368 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 289 besmettingen aan het licht en in Den Haag werden 204 gevallen vastgesteld. In Utrecht steeg het aantal besmettingen met 125 en in Venlo met 96.

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.