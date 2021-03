Arib lovend bij afscheid oud-PvdA-leider Asscher uit Kamer

Voorzitter Khadija Arib sprak bij het afscheid van vertrekkende Tweede Kamerleden warme woorden uit voor haar voormalig partijleider Lodewijk Asscher. Hij vertrok als leider van de PvdA en keert ook niet terug in de Tweede Kamer wegens zijn rol in de toeslagenaffaire. “Alleen u kon het linkse geluid van de sociaaldemocratie in de Kamer weer laten klinken”, zegt Arib over haar partijgenoot, die ze al eens de beste fractievoorzitter noemde die ze ooit heeft gehad.

De Kamervoorzitter deed een woordje voor alle Kamerleden, maar trok voor voormalige fractievoorzitters als Asscher en Klaas Dijkhoff (VVD) extra tijd uit. “U moest het idealisme terugbrengen in de partij”, zegt ze over Asscher, die de partij aanvoerde toen de PvdA een historisch zetelverlies leed. Ook toen de sociaaldemocraten slechts negen zetels hadden, wierp Asscher zich volgens Arib op als oppositieleider. “U bent een meester in het debat. Doet alles uit het hoofd, zelfs zonder spiekbriefje. Iedereen probeerde u dat na te doen. De weinige momenten dat onze minister-president echt uit balans leek, stond u aan de interruptiemicrofoon.”

Asscher stopte in januari als lijsttrekker. In zijn partij was discussie over zijn positie ontstaan, omdat hij in het kabinet Rutte-II als minister van Sociale Zaken signalen miste van grote problemen met de kinderopvangtoeslag. “Politiek betekent verantwoordelijkheid nemen. En in uw geval nam u die verantwoordelijkheid.” Asscher stapt dan uit de politiek, maar Arib is “ervan overtuigd dat u behouden blijft voor het landsbelang. Eigenlijk is dat geen wens, maar een opdracht”, zegt de Kamervoorzitter.