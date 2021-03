Regering Aruba dient ontslag in

De Arubaanse regering van minister-president Evelyn Wever-Croes heeft dinsdag haar ontslag aangeboden aan de gouverneur van het eiland. Dat besluit is genomen nadat in de ochtend door het Openbaar Ministerie op Aruba bekend werd gemaakt dat er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt naar misbruik van geld door coalitiepartij POR. Daarmee is de regering demissionair, wordt het parlement ontbonden en zullen op korte termijn nieuwe parlementsverkiezingen worden gehouden.

De bekendmaking van het OM volgde op berichten in de media over een onderzoek in de politiek. De regering noemt betrouwbaarheid van het bestuur één van haar belangrijkste punten.

Aruba kent na de verkiezingen van 22 september 2017 een coalitie van drie partijen. De partij MEP van minister-president Wever-Croes en de kleinere partijen RED en POR. Vlak voordat Wever-Croes het ontslag van haar regering indiende, maakte Nederland bekend dat het Aruba zal helpen met nieuwe financiële steun. Daarmee kan het land de gevolgen van de coronapandemie opvangen.