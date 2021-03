Volgorde halve finales Eurovisiesongfestival bekend

De European Broadcasting Union (EBU) heeft de startvolgordes van de halve finales van het Eurovisiesongfestival bekendgemaakt. Litouwen bijt tijdens de eerste halve finale op 18 mei het spits af.

In de tweede halve finale op 20 mei treedt de Nederlands-Griekse Stefania namens Griekenland als vierde op, de Belgische groep Hooverphonic is in de eerste halve finale als elfde aan de beurt. De twee topfavorieten voor de eindzege, Malta en Zwitserland, hebben allebei een plek aan het einde gekregen. Malta sluit de eerste halve finale af en Zwitserland is als een na laatste aan de beurt tijdens de tweede halve finale.

De startvolgorde is grotendeels gebaseerd op de loting die vorig jaar januari al werd verricht. Landen konden daarin niet alleen de eerste of tweede halve finale loten maar ook een bepaald deel. De producers hebben daarna gekeken naar een zo divers mogelijke volgorde om te voorkomen dat er bijvoorbeeld drie ballads achter elkaar zitten.

Na de halve finales wordt opnieuw geloot voor de finale. Alleen de startplek van Nederland staat al vast: Jeangu Macrooy mag als 23e van de 26 finalisten het podium op.