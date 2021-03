Aanhoudingen om geweld tegen politie bij ontruiming Vondelpark

De politie in Amsterdam heeft twee mensen aangehouden die worden verdacht van het gooien met flessen naar agenten tijdens de ontruiming van het Vondelpark. Het park moest leeg van de gemeente omdat bezoekers op grote schaal de coronaregels overtraden. Sinds 14.45 uur mochten er al geen mensen meer naar binnen.

Mensen in het park trokken woensdag aan het begin van de avond volgens een gemeentewoordvoerster naar het monument in het park. Ze stonden daar in grote groepen te dicht op elkaar en werden agressief. De mensen in de groep lieten zich niet meer door agenten aanspreken. Na verschillende waarschuwingen door politie en handhaving is besloten om het park te ontruimen, aldus de woordvoerster.

Het Vondelpark werd de afgelopen weken vaker ontruimd vanwege drukte en het breken van de coronaregels. In februari ging dat ook een keer gepaard met geweld richting de politie. Ook toen werd er met flessen gegooid.