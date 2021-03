Raadsman Holleeder wil ‘geheim’ recherchebezoek boven tafel

De verdediging van Willem Holleeder wil dat het OM over de brug komt met de inhoud van een gesprek dat rechercheurs kort na de moord op Kees Houtman in 2005 in Spanje hadden met de uitgeweken hasjhandelaar ‘Rooie Bob’ B. Dat zei raadsman Sander Janssen woensdag na het getuigenverhoor van B. in de beroepszaak van Holleeder.

B. was goed bevriend met Houtman en trok met hem op tot 2000, toen hij naar Spanje vertrok en daar begon als autohandelaar. Niet lang na de moord op Houtman kreeg hij bezoek van twee gewapende mannen, die hem molesteerden, bedreigden en een mobiele telefoon achterlieten. In sms-berichten werd hem daarna te verstaan gegeven dat hij moest betalen.

B. – naar eigen zeggen zowel doodsbenauwd als “pissed-off” – legde via de weduwe van Houtman contact met de politie. Kort daarna kreeg hij twee rechercheurs over de vloer, met wie hij later in Nederland nogmaals sprak. Tegen hen zei hij er zeker van te zijn dat de afpersing afkomstig was uit de hoek van crimineel Stanley Hillis. Later werd dat volgens hem bevestigd toen Hillis in Spanje ineens voor zijn neus stond, “om een soort excuses aan te bieden”, aldus B. De in 2011 geliquideerde Hillis vormde volgens justitie een driemanschap en crimineel Dino S. en Holleeder. Volgens Holleeder is dat niet waar.

Het bezoek dat de rechercheurs aan B. brachten in Spanje speelde ook al een rol in 2018 toen de rechtbank zich over de zaak-Holleeder boog. Het OM gaf toen aan nergens iets over een dergelijke reis te kunnen achterhalen. Bij een getuigenverhoor van Betty Wind, officier van justitie voor het Team Criminele Inlichtingen, de ‘geheime dienst’ van de recherche, vingen de advocaten van Holleeder bot. Zij wilde niets zeggen vanwege “het afschermingsbelang van informanten”.

Volgens Janssen heeft het verhoor van B. al dat soort bezwaren weggenomen. “De getuige kon zich weinig van de inhoud van beide gesprekken herinneren, maar heeft ook gezegd geen bezwaar te hebben als wij te weten komen wat met hem is besproken.”

Hij ziet de kwestie, mede gezien de rol van Hillis, als een van de bouwstenen die een ander licht kunnen werpen op de moordverdenkingen tegen de tot levenslang veroordeelde Holleeder, onder meer in de zaak-Houtman. Omdat volgens hem inmiddels vaststaat dat het ging om TCI-rechercheurs, gaat hij Wind opnieuw om de inhoud van de gesprekken vragen als zij in april als getuige wordt gehoord. Houdt zij de boot weer af, dan wil hij via het hof vrijgave van de gesprekken afdwingen.