Crisisministers laten taken overnemen wegens verkenning

Ministers Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken) en Tamara van Ark (VVD, Medische Zorg) laten een deel van hun ministerstaken tijdelijk overnemen, nu ze zijn aangesteld als verkenners. Vanuit die rol voeren ze de eerste gesprekken met partijen over het vormen van een nieuwe regeringscoalitie. De bewindspersonen hebben vaste vervangers in het kabinet, bevestigen woordvoerders van de ministeries.

Koolmees en Van Ark spelen een sleutelrol in de aanpak van de coronacrisis. Koolmees maakt deel uit van de ‘economische driehoek’ en is verantwoordelijk voor de economische steunpakketten. Hij houdt zich nog wel bezig met een van de belangrijkste regelingen, die loonsubsidie voor getroffen bedrijven regelt. Koolmees neemt bovendien sinds januari al de taken waar van Bas van ’t Wout, de voormalige staatssecretaris van Sociale Zaken die Eric Wiebes opvolgde als minister van Economische Zaken.

Coronaminister Hugo de Jonge neemt ministerstaken over van Van Ark “als de situatie er aanleiding voor geeft”, laat een woordvoerder weten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afleggen van werkbezoeken op momenten dat zij als verkenner aan het werk is. Landbouwminister Carola Schouten heeft voor de duur van de verkenning een groot deel van de portefeuille van Koolmees overgenomen. Zo ondertekende zij deze week namens hem antwoorden op Kamervragen.