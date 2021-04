Buitenlandse media: Rutte kruipt door het oog van de naald

Demissionair premier Mark Rutte is door het oog van het de naald gekropen. Die conclusie trekken meerdere buitenlandse media, die melden dat Rutte ternauwernood een motie van wantrouwen overleefde. De Britse omroep BBC legt lezers uit dat de premier de bijnaam ‘Teflon Mark’ heeft gekregen vanwege zijn vermogen om schandalen te overleven.

Het Franse persbureau AFP omschrijft de gebeurtenissen van donderdag als “een van de grootste politieke gevechten van Rutte’s tien jaar aan de macht”. De Belgische VRT spreekt over een “bits debat” dat eindigde in het opzeggen van het vertrouwen in Rutte door de volledige oppositie. “Niemand gelooft Rutte nog (maar hij overleeft vertrouwensstemming)”, kopte de Belgische De Standaard op zijn website.

Ook het Duitse Bild concludeert dat Rutte een vertrouwensstemming ternauwernood overleefde. Volgens de krant ging het twee weken na de verkiezingsoverwinning van de VVD al over de vraag of de demissionair premier kon aanblijven. Weekblad Die Zeit noemt het debat in de Tweede Kamer “lang en turbulent”.

Alle oppositiepartijen zegden in de nacht van donderdag op vrijdag het vertrouwen in Rutte op. Dat betekent dat bijna de helft van de Tweede Kamer geen vertrouwen meer in hem heeft. Daarnaast keurden alle partijen behalve zijn eigen VVD het optreden van Rutte als partijleider in de verkenning af. Desondanks zei hij na afloop van het debat door te willen als premier.