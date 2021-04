Meer politieke jongeren spreken zich uit tegen Rutte

Een nieuw kabinet met Mark Rutte aan het roer is geen optie. Dat vinden de jongerenorganisaties van zes politieke partijen. In een gezamenlijke brief roepen zij hun moederpartijen op die boodschap dinsdag uit te spreken, als ze met Kamervoorzitter Khadija Arib praten over de vastgelopen formatie.

De brief is een initiatief van de Jonge Democraten (D66), PerspectieF (ChristenUnie), DWARS (GroenLinks), de Jonge Socialisten (PvdA), Oppositie (DENK) en PINK! (Partij voor de Dieren).

De CDA-jongeren hebben hun naam niet onder de brief gezet, hoewel zij vrijdag wel een vergelijkbare oproep deden aan het CDA om niet met Rutte te onderhandelen over een nieuwe regering. Het CDJA laat weten nog achter de oproep van vrijdag te staan, maar vindt de brief teveel een oproep aan de VVD, over wat die partij moet doen. Dat is “niet aan ons”, zegt een woordvoerder.

De uitgelekte notitie uit de verkenning, waaruit bleek dat Rutte met de verkenners het over het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had gehad, leidde vorige week tot een fel debat. De conclusie daarvan was een motie van wantrouwen tegen Rutte, die net geen meerderheid haalde. Daarnaast was er echter ook een breed gesteunde motie van afkeuring, waar ook CDA, D66 en ChristenUnie zich achter schaarden.

De jongerenorganisaties spreken in hun brief van “een beschamende week waarin de democratie een onmetelijke dreun heeft gekregen”. In plaats van een analyse van de eigen rol kozen “prominenten” uit Ruttes VVD de afgelopen dagen “voor hun eigen machtspositie boven het oordeel van de Tweede Kamer”, concluderen de jongerenorganisaties.

Daarom vragen ze hun moederpartijen “bij de gesprekken met Kamervoorzitter Arib aan te geven dat zij geen onderdeel zullen uitmaken van een nieuw kabinet waarin Rutte bewindspersoon is”.

“De VVD kan haar rol in de aanstaande formatie nog altijd waardig spelen, maar met haar huidige houding komt ook dat op losse schroeven te staan. Wanneer de VVD het parlement niet serieus neemt, bezegelt zij het lot van de Nederlandse politiek. Dan rest volgens ons slechts een formatie zonder hen, of de stembusgang”.

Dat Rutte vorige maand bij de verkiezingen zo’n twee miljoen stemmen kreeg, is voor de jongeren geen steekhoudend argument. “Het verkenningsdebacle speelde zich af nĂ¡ de verkiezingsdatum, waarmee de electorale steun voor Mark Rutte niet als argumentatief schild kan dienen.”