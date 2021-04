Ploumen: Mark Rutte heeft een groot probleem

Mark Rutte heeft “een groot probleem” in de formatie. Dat zei PvdA-leider Lilianne Ploumen dinsdag voorafgaand aan overleg met Kamervoorzitter Khadija Arib over de volgende stap in de vorming van een nieuwe regering. Alle partijen met uitzondering van de VVD, het CDA en D66 hebben op een of andere manier hun vertrouwen in de demissionair premier opgezegd, maar Rutte is als leider van de grootste partij niet van plan een stap terug te zetten.

De meeste partijen steunden donderdag een motie van wantrouwen tegen Rutte, met uitzondering van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie. De leider van die laatste partij, Gert-Jan Segers, zei zaterdag echter in het Nederlands Dagblad geen nieuwe regering met Rutte aan het hoofd te willen formeren. Zo hard zei Ploumen dat dinsdag overigens niet.

D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra zeiden nog niet of ze heil zien in een eventueel nieuw kabinet met Rutte aan het hoofd. Kaag bepleit rust in het formatieproces en wil eerst het gesprek met Arib afwachten. SP-leider Lilian Marijnissen laat weten dat ze het nu aan de VVD en D66 vindt om te bepalen hoe het verder moet met de formatie. “Ik kan me ook voorstellen dat de VVD toch zelf ook iets beters kan bedenken dan een liegende minister-president, maar dat is aan hen.”

De Tweede Kamer debatteert later op dinsdag wie de nieuwe informateur wordt. Over de vraag wie die taak het beste op zich kan nemen wilden de politieke leiders nog niet zeggen. Kaag wil “kijken hoe we stabiel de gesprekken kunnen oppakken” in deze “fase die rust moet brengen”.