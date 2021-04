Tjeenk Willink ziet niets in dichtgetimmerd regeerakkoord

Welke partijen ook in een nieuw kabinet stappen, ze zullen hun onderlinge afspraken niet in een dichtgetimmerd regeerakkoord moeten vastleggen. Dat zegt de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink. Het gesprek over een onafhankelijke Tweede Kamer en een meer transparante bestuursstijl vraagt volgens hem ook om een ander regeerakkoord.

Tjeenk Willink stipte aan dat hij in 2017, toen hij ook als informateur optrad, eveneens opperde het over een andere boeg te gooien in de formatie. “Daarop kwam toen geen respons, maar het is nu weer aan de orde”, aldus de minister van Staat.