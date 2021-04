Zonnestudio’s blijven voorlopig dicht

De zonnestudio’s blijven voorlopig gesloten. De overheid mocht de keuze maken om die sector gesloten te houden toen ze eind februari enkele coronamaatregelen versoepelde, bepaalde de rechter in Den Haag. De zonnestudiobranche had in kort geding geëist dat ze open mocht en vergeleek zich met de contactberoepen als bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons die wel open mochten.

Branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) had verder aangevoerd dat de sector veilig open kan. Er is volgens SVZ nauwelijks contact nodig tussen personeel en bezoekers van een zonnestudio. Dat doet volgens de rechter echter niet ter zake. De staat moet keuzes maken omdat er niet te veel tegelijk kan worden versoepeld. Bovendien kan het in de zonnestudio wel veilig zijn, maar leiden extra openstellingen ook tot meer verplaatsingen en dus ook tot meer risico’s.

De zonnestudiobrache is niet de eerste beroepsgroep die er via de rechter niet in slaagt om heropening af te dwingen. Eerder werden eisen van de horeca en winkels al afgewezen.