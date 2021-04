Halsema wil uitzetting Marokkaanse zusjes voorkomen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft er bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Veiligheid en Justitie) op aangedrongen twee zusjes niet uit te zetten naar Marokko. De 21-jarige Najoua en 24-jarige Sofia Sabbar deden hun verhaal donderdagmiddag in de gemeenteraad. De ongedocumenteerde vrouwen wonen al bijna hun hele leven in Amsterdam, maar moeten mogelijk het land uit.

In een emotioneel betoog vroegen de zusjes de burgemeester en raad om hulp. Ze vertelden dat ze al 25 keer zijn verhuisd vanwege hun status. “Ik woon al bijna 20 jaar in Nederland en ken niks anders dan de Nederlandse taal en cultuur”, zei Sofia. Ze willen graag studeren, maar kunnen zich niet inschrijven bij een universiteit.

Halsema zei dat ze eerder al contact heeft gehad met Najoua en Sofia en noemde ze “voorbeeld-Amsterdammers”. “Ik vind dat ze ook echt bij de stad horen.” Ze benadrukte dat de vrouwen te maken hebben met landelijke regelgeving en dat de gemeente hier geen zeggenschap over heeft. “We kunnen wel ons er tegen keren en duidelijk maken dat we in dit bijzondere geval moeite hebben met de wet”, zei ze.

De burgemeester heeft contact gezocht met de staatssecretaris om haar op de zaak te wijzen. De Staat is volgens Halsema zelf in hoger beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter die oordeelde dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de zusjes ten onrechte heeft afgewezen voor een verblijfsvergunning. “De Staat staat het daarin ook vrij om zelf keuzes te maken.”