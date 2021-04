AstraZeneca versneld naar 60-plussers

Nu het coronavaccin AstraZeneca niet meer voor mensen onder de 60 jaar wordt gebruikt, zal het middel volgens het ministerie van VWS versneld worden toegepast op 60-plussers, voor wie het minder risico’s met zich meebrengt.

Voor met name de jongere mensen wordt dit kwartaal nog gerekend op de levering van bijna 8 miljoen Pfizer-vaccins, 3 miljoen vaccins van Janssen (waarvan er maar één prik nodig is in tegenstelling tot bij de andere vaccinaties) en ook nog eens 1,4 miljoen van Moderna. In het derde kwartaal komt er dan nog meer, bijvoorbeeld alleen al 5 miljoen vaccins van Moderna.

Komende week kijkt het RIVM hoe het vaccinatiebeleid per groep moet worden aangepast, bijvoorbeeld voor het nog niet geprikte zorgpersoneel jonger dan 60. Er wordt geschoven met vaccins, maar niet met het tijdpad, zo is de bedoeling. Komende dinsdag komt daar waarschijnlijk al meer duidelijkheid over.

Zorgminister Hugo de Jonge wil in de tweede helft van mei alle 60-plussers en mensen met een hoog risico als ze corona krijgen in elk geval voor de eerste keer hebben geprikt.

Het blijft onmogelijk om zelf te kiezen voor een vaccin. Het kabinet beslist op basis van (internationale) adviezen wat het beste middel is voor wie.