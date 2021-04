Marijnissen over formatie: bal bij VVD en D66, SP niet met Rutte

Het is aan de VVD en D66 om de formatie-impasse te doorbreken, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. Maar het is voor haar zo goed als uitgesloten dat de SP gaat meeregeren als Mark Rutte de leider blijft van de VVD.

Omdat de VVD en D66 de winnaars zijn van de verkiezingen, ligt de bal volgens Marijnissen bij hen. Maar ze vindt het zelf “ongeloofwaardig” om na “alles wat gebeurd is” te zeggen toch met Rutte om tafel te gaan. Hierover wil ze ook duidelijkheid van D66-leider Kaag. “Ze had grote woorden toen ze vorige week een motie van afkeuring tegen Rutte indiende”, zegt Marijnissen. “Maar D66 moet echt duidelijkheid geven over samenwerking met de VVD onder Rutte.”

Volgens Marijnissen vertoont Rutte een patroon van informatie achterhouden en niet de waarheid spreken, bijvoorbeeld over kwesties als de burgerdoden in Hawija of de dividendbelasting. Dat patroon staat volgens Marijnissen een nieuwe bestuurscultuur, waarover veel gesproken wordt tijdens de formatie, in de weg. “Je kan nog zoveel dingen afspreken over transparantie of meer macht voor de Tweede Kamer, maar zolang politici liegen verandert er niets.”

Verder was het gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink volgens haar goed. Ze hebben onder meer gesproken over de arbeidsmarkt, de economie en de huizenmarkt.

Tjeenk Willink heeft haar nog gevraagd of ze nog iets “onder vier ogen” wilde bespreken. Dat deel van het gesprek zou dan niet in de gespreksverslagen komen. Marijnissen bedankte daarvoor, maar Tjeenk Willink wilde zelf wel iets kwijt zonder dat het in het verslag zou komen. “Hij had leuke, positieve woorden over de SP-campagne, ik denk dat ik dat nog wel kan zeggen”, lacht Marijnissen.