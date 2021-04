Ziekenhuizen stellen noodgedwongen hart- en kankeroperaties uit

Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen. Een deel stelt inmiddels ook hart- en kankeroperaties uit. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een rondgang langs ziekenhuizen en ic-hoofden.

Er liggen nu bijna achthonderd coronapatiënten op de ic, het hoogste aantal sinds de eerste golf. Daar komen de honderden reguliere ic-patiënten bij. Vrijdag besloot het Landelijk Netwerk Acute Zorg het totale aantal ic-bedden verder te willen opschalen, van 1450 naar 1550 bedden.

Dat gaat ten koste van de andere zorg. Tot nu toe stelden ziekenhuizen vooral operaties uit voor problemen die geen acuut gezondheidsgevaar vormen voor de patiënt, zoals knie- en heupoperaties. Diederik Gommers, ic-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care: “Maar van operaties die je eigenlijk niet langer dan zes weken kunt uitstellen, zoals openhartoperaties of sommige kankerbehandelingen, hadden we gezegd: die willen we niet afschalen”, zegt hij tegen de krant. “We zitten nu op het punt dat we dat niet meer kunnen waarmaken.”

Onder meer het Radboudumc in Nijmegen schaalt deze zogeheten klasse-3-zorg al noodgedwongen af. “De operationele teams kijken elke ochtend wat er wél kan, of er ruimte is op de ic voor een geopereerde”, aldus een woordvoerder tegen de Volkskrant. In UMC Amsterdam is de situatie vergelijkbaar, zegt Armand Girbes, hoofd van de intensive care. Operaties worden uitgesteld, ic-verpleegkundigen moeten hun aandacht over steeds meer patiënten verdelen. “We gaan elke keer weer een stapje verder, terwijl je eigenlijk denkt: dat kan niet.”

De kern van het probleem is niet het beschikbare aantal bedden voor de ic’s. Ook beademings- en monitoringsapparatuur is ruim voorhanden, zegt Diederik Gommers. Er is simpelweg een gebrek aan personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. In sommige ziekenhuizen ligt dat volgens hem boven de 10 procent.