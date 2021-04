Zuyderland sluit vier ok’s om ruimte voor ic’s vrij te maken

De ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard-Geleen sluiten maandag opnieuw vier operatiekamers om personeel door te kunnen schuiven naar de ic’s. Eerder sloot het ziekenhuis om diezelfde reden al vijf van de negentien operatiekamers.

Zaterdag opende het ziekenhuis voor één dag juist vier ok’s voor mensen die al heel lang op wachtlijsten staan. Het ging daarbij om mensen in de reguliere zorg die veel klachten en pijn hebben. Desondanks vreest het ziekenhuis een verder oplopen van de achterstanden in de reguliere zorg, nu vanaf maandag nog maar de helft van de ok’s gebruikt kan worden.

Volgens een woordvoerder van Zuyderland is het ziekteverzuim hoog. “Eén op tien personeelsleden is niet inzetbaar”, zei hij. In beide ziekenhuizen liggen momenteel zo’n negentig coronapatiënten, van wie 29 op de ic, aldus de woordvoerder.

Hij zei te hopen dat er niet nog meer ok’s dicht moeten. “Maar het ziet er niet goed uit”, voegde hij hieraan toe. “De cijfers lopen op.”