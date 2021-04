Minder coronapatiënten in ziekenhuis, maar aantal opnames stijgt

Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan op maandag. Het aantal opgenomen patiënten daalde met 28 naar 2554. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares bleef afgelopen etmaal gelijk op 794. De laatste keer dat er meer dan 800 mensen op de ic’s lagen, was op 29 april vorig jaar. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1760 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 28 minder dan op maandag.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. Afgelopen etmaal kwamen 306 coronapatiënten op een intensive care of verpleegafdeling te liggen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS 2172 nieuwe opnames, gemiddeld 310,3 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 4 januari.