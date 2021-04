‘Vier op de tien 60-plussers willen geen AstraZeneca’

AstraZeneca is niet in trek bij 60-plussers. Meer dan vier op de tien mensen in deze leeftijdsgroep (42 procent) die nog gevaccineerd moeten worden, willen niet met dit vaccin worden ingeënt. 55 procent is nog wel bereid om het AstraZeneca-vaccin te nemen.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. De andere beschikbare vaccins zijn wel populair. Zo’n 92 procent van de 60-plussers is bereid om een prik met Pfizer te krijgen. Het kabinet besloot vorige week het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan mensen onder de 60 jaar, na de ontdekking van een bijwerking.

Ook bij de jongere leeftijdsgroepen is Pfizer het meest gewilde vaccin. Maar ook Moderna en het vaccin van Janssen, dat deze week voor het eerst in Nederland wordt geleverd, hebben in alle leeftijdsgroepen een draagvlak van ten minste 75 procent.

Bijna zes op de tien Nederlanders (58 procent) zouden dan ook graag zien dat zij zelf kunnen kiezen met welk vaccin zij worden ingeënt. Nu bepaalt het kabinet welke groep voor welk vaccin in aanmerking komt.