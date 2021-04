‘VS stoppen tijdelijk met gebruik coronavaccin Janssen’

De Verenigde Staten stoppen tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van Janssen uit Leiden. De overheid gaat dinsdag een prikpauze aankondigen, meldt The New York Times, dat al heeft gesproken met functionarissen. In de Verenigde Staten wordt het vaccin al toegediend.

Volgens The New York Times hebben zeker zes mensen in de Verenigde Staten last gekregen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Een van hen is eraan overleden en een tweede vrouw bevindt zich in kritieke toestand. Ongeveer 7 miljoen mensen in de VS hebben het Nederlandse coronavaccin gekregen.

Het besluit komt volgens de krant van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse versie van het RIVM, en de Food and Drug Administration, de Amerikaanse toezichthouder voor vaccins. In federale vaccinatielocaties zal het Janssen-vaccin niet meer worden gebruikt. Daarnaast zijn er prikplekken die door de Amerikaanse staten worden gerund. De overheid zal de staten oproepen om ook daar tijdelijk te stoppen met het coronavaccin uit Leiden.

Het Janssen-vaccin werd tot nu toe alleen in de Verenigde Staten al gebruikt. De overheid in Washington had een noodvergunning afgegeven. In Nederland is maandag de eerste levering van Janssen binnengekomen. Later deze maand moet het voor het eerst in Nederland worden toegediend.