Kou over Koningsfeest 538 in Breda lijkt uit de lucht

Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken, na de onrust die is ontstaan over het Koningsfeest van de muziekzender in de stad. Dat is volgens een woordvoerder van de gemeente Breda de uitkomst van een gesprek dat beide partijen donderdagmiddag hebben gevoerd met de Bredase burgemeester Paul Depla.

Bredase horecaondernemers waren woedend na de aankondiging van een officieel testevenement voor een ‘Koningsdagfeest’ van Radio 538. Op 24 april mogen 10.000 bezoekers voor het Fieldlab-evenement bijeenkomen, terwijl eet- en drinkgelegenheden al maanden geen gasten mogen ontvangen wegens het coronavirus.

Bestuurder Johan de Vos van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland eiste een gesprek met de radiozender over hoe lokale ondernemers kunnen meeprofiteren van het mega-evenement. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de eet- en drankvoorziening tijdens het evenement in handen te geven van de Bredase horeca. “Maar alle partijen zijn ervan overtuigd dat dat op zo’n korte termijn niet mogelijk is”, zegt de gemeentewoordvoerder. “Het is nu alle hens aan dek om het evenement van de grond te trekken.”

De Bredase gemeenteraad heeft maandag een extra vergadering ingelast waarin Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van het Koningsfeest op het Chasséveld in Breda. Alle partijen voelen zich overvallen door het besluit en vragen zich af waarom niet is gedacht aan de plaatselijke horeca.

Diverse politieke partijen maken zich zorgen over hoe de 10.000 bezoekers naar het Fieldlab-evenement komen en over de mogelijke aanzuigende werking op aangrenzende terreinen. Ze willen weten welke maatregelen worden genomen en hoeveel kosten er voor de gemeente met de pilot zijn gemoeid.

OMT-lid en epidemioloog Jan Kluytmans is bezorgd over de mogelijke besmettingen die het grote aantal bezoekers met zich meebrengt. Op BNR zei hij: “Ik vind tienduizend mensen een hele grote stap. Met testen haal je er een heleboel positieven uit, maar niet allemaal, daar zullen tientallen mensen tussen lopen die besmettelijk zijn. Ik ben daar toch bezorgd over. Vanuit het bestrijdingsperspectief vind ik dat risicovol”, aldus Kluytmans.