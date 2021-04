Mensen uit 1952 vervroegd uitgenodigd voor coronaprik

Mensen die geboren zijn in 1952 kunnen zich eerder dan gepland laten inenten tegen corona. De leeftijdsgroep ontvangt vanaf dinsdag een uitnodiging voor een vaccinatie van het RIVM. Ook kunnen deze mensen nu alvast zonder uitnodiging online een afspraak maken.

Het gaat in totaal om ongeveer 200.000 mensen die het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen bij de GGD. Eigenlijk zou deze groep pas eind april een uitnodiging en begin mei een prik krijgen, maar door een eerdere extra levering van het Pfizer-vaccin komen ze vroeger in aanmerking, aldus een woordvoerster van het RIVM.

Een andere reden voor het verschuiven van het prikschema kan volgens haar zijn dat sommige mensen die eerder aan de beurt waren, niet direct een afspraak hebben gemaakt bij de GGD. Daardoor blijven er afspraakmomenten openstaan.

Sommige mensen uit het jaar 1952 vallen mogelijk ook in een andere vaccinatiegroep, zoals die voor mensen met een bepaalde medische aandoening. Het kan daardoor zijn dat zij ook een uitnodiging voor een prik krijgen via de huisarts. Wie mobiel is mag volgens het RIVM zelf kiezen door wie ze zich laten inenten.