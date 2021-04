Reguliere zorg verder teruggeschroefd wegens coronadrukte

De reguliere zorg is afgelopen week nog verder afgeschaald. Dat komt doordat er steeds meer coronapatiënten in ziekenhuizen liggen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de zogeheten kritiek planbare zorg minder vaak beschikbaar. Dit zijn ingrepen die binnen zes weken moeten gebeuren. Vorige week kon 79 procent van de ziekenhuizen zulke behandelingen op tijd leveren, nu is dat 69 procent.

Bovendien zijn er minder operatiekamers in gebruik. Van alle operatiekamers is nog 68 procent in gebruik. Vorige week was dit 73 procent. In enkele ziekenhuizen is minder dan 40 procent van de ok’s beschikbaar.

De NZa wil daarom niet dat de coronamaatregelen worden versoepeld. De toezichthouder heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) gevraagd om de komende weken vast te houden aan de huidige maatregelen.

De druk op de intensive cares wordt steeds groter, vooral in het midden van het land. Daar komt de kwaliteit van de zorg in gevaar, waarschuwt de NZa.