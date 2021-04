538 waarschuwt voor oplichters die kaarten Oranjefeest aanbieden

Radio 538 waarschuwt voor oplichters die kaarten aanbieden voor het grote Oranjefeest dat op zaterdag 24 april in Breda plaatsvindt. “Onze tickets zijn gepersonaliseerd en daarmee niet overdraagbaar”, benadrukt een woordvoerder vrijdag.

De enige officiële verkoopkanalen voor tickets van de zogenoemde 538 Oranjedag, die onderdeel is van Fieldlabs, zijn 538.nl en Vakantieveilingen. “Alle tickets op 538.nl zijn inmiddels uitverkocht”, aldus de zegsvrouw. “Alleen vrijdag worden er nog tickets geveild op Vakantieveilingen, de opbrengst hiervan gaat volledig naar de Voedselbank.” Deze kaarten lijken van de hand te gaan voor honderden of soms zelfs duizenden euro’s.

Via de website 538.nl werden de afgelopen dagen in totaal meer dan 1 miljoen tickets aangevraagd. In totaal waren er 10.000 kaarten beschikbaar. Die zijn afgelopen dagen toegekend door loting.

Het evenement vindt plaats op het Chasséveld in Breda. Horecaondernemers in de stad zijn er niet blij mee Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken.

OMT-lid en epidemioloog Jan Kluytmans is bezorgd over de mogelijke besmettingen die het grote aantal bezoekers met zich meebrengt. “Vanuit het bestrijdingsperspectief vind ik dat risicovol”, zei Kluytmans donderdag op BNR.