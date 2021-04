Bonaire begint voorzichtig met versoepelen coronamaatregelen

Op Bonaire wordt voorzichtig begonnen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Gezaghebber Edison Rijna kondigde donderdag aan dat het risiconiveau 6 wordt verlaagd naar 5. Volgens Rijna is Bonaire er nog niet en moet er nog veel gevaccineerd worden voordat er verder versoepeld kan worden. Vanaf vrijdag kan dat nu ook zonder afspraak. Het nieuwe risiconiveau geldt tot 29 april. Op 18 maart voerde Bonaire een lockdown in vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen.

De komende twee weken blijft de een avondklok gelden (tussen 21.00 en 04.00 uur) en er mag geen alcohol worden gedronken in openbare ruimtes. Ook mag de horeca nog steeds geen bezoekers ontvangen. De regels voor het ontvangen van bezoek thuis zijn wel iets versoepeld en er mag meer buiten worden gesport. Ook mogen mensen vanaf vrijdag afhaalmaaltijden weer zelf bij restaurants ophalen en het personeel hoeft dat niet langer bij de auto af te leveren.

Van de ruim 20.000 bewoners hebben al meer dan 10.000 mensen zich geregistreerd voor een vaccinatie. Zeker 6500 personen hebben een eerste vaccin gehad. Ruim 3000 hebben al een tweede prik gehad. Op het eiland zijn acht coronapatiƫnten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan er drie op de intensive care liggen. Verder zijn er drie coronapatiƫnten naar een ic-bed in Colombia vervoerd en twee naar Aruba. In totaal zijn er sinds de uitbraak van de coronapandemie veertien mensen overleden op Bonaire.