Grapperhaus: uitstel versoepeling ‘vieze tegenvaller’ voor boa’s

Justitieminister Ferd Grapperhaus baalt dat het kabinet toch moest besluiten versoepelingen nog zeker een week uit te stellen. Vooral met het oog op de druk op handhavers, had hij graag minder regels gezien, maar de ziekenhuiscijfers laten dat nog niet toe, zegt hij. “Ik kom natuurlijk echt op voor de politie en boa’s en vorige week was echt even een vieze tegenvaller.”

De demissionaire minister doet nogmaals een beroep op het geduld van Nederlanders. “Nog even doorzetten”, zegt hij. Dat mensen “ongeduldig en moe” zijn, heeft ook effect op agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). “Het is in veel opzichten een ondankbare taak. Die mensen werken zich een slag in de rondte om ook nog nog hun gewone werk te doen, voor de gewone veiligheid en open orde.”

Grapperhaus benadrukt ook “dat de piek van de ziekenhuisdruk – want daar gaat het om – tastbaar in zicht is”. Net als zijn collega’s in het kabinet, roept hij mensen op “nog even door te zetten. We hebben het al 15 maanden gedaan, hé”.

Mensen zouden er goed aan doen ook op zonnige dagen voorbij “het gebruikelijke park in je stad” te lopen. Ga desnoods een aantal kilometer buiten de stad “het weiland in”, adviseert Grapperhaus.