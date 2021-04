Liquidatieproces Marengo kijkt vooruit naar nieuw zittingsblok

De rechtbank in Amsterdam gaat vrijdag verder met het liquidatieproces Marengo. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarin wordt ingegaan op onderzoekswensen en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige zittingsdagen. Marengo draait om een reeks liquidaties in de onderwereld, Ridouan Taghi is de hoofdverdachte.

Na vrijdag ligt het proces stil tot 26 mei. Vanaf dan zijn er, tot eind juni, tien zittingsdagen gepland. De zittingen vinden plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp en gaan gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen.

De inhoudelijke behandeling van Marengo is begonnen op 22 maart, na een reeks inleidende zittingen in de jaren daarvoor. De verwachting is dat de zaak tot ver in 2022 zal duren.

Kroongetuige Nabil B. is inmiddels door enkele advocaten en een enkele verdachte stevig ondervraagd. Dit leidde een paar keer tot pittige confrontaties in de rechtszaal tussen de diverse procesdeelnemers. Kroongetuige B. beet daarbij stevig van zich af, ook in de richting van de rechtbank.

B. legde in het kader van zijn deal met justitie tientallen verklaringen af, waarin hij vertelt hoe de veronderstelde bende van Taghi te werk ging en wie bij welke liquidatie betrokken is geweest. De advocaten van de diverse verdachten willen aantonen dat B. in elk geval op onderdelen heeft gelogen en dus onbetrouwbaar is. B. wordt zelf vervolgd voor zijn rol bij twee moorden en een poging daartoe. Het Openbaar Ministerie heeft hem een gehalveerde strafeis toegezegd, in ruil voor zijn verklaringen: 12 in plaats van 24 jaar cel.