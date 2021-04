Vorige week stierven meer mensen dan verwacht

Voor het eerst sinds begin februari zijn er meer mensen overleden dan verwacht. Van maandag 5 tot en met zondag 11 april stierven ongeveer 3150 mensen. Dat waren er zo’n honderd meer dan in die week kon worden verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder de doden zijn relatief weinig mensen die langdurige zorg krijgen. In die groep stierven ongeveer duizend mensen en dat zijn er ruim honderd minder dan verwacht. Of dit te maken heeft met de vaccinatie tegen het coronavirus, laat het statistiekbureau in het midden. In de rest van de bevolking overleden ongeveer 2150 mensen en dat zijn juist ongeveer 200 mensen meer dan verwacht.

Vorige week stierven bijna 1700 mensen van 80 jaar en ouder. Dat is minder dan verwacht. In de groep van 80-minners stierven circa 1500 mensen en dat is juist hoger dan verwacht.