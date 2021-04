Ook proeffestival in Lichtenvoorde geannuleerd na ophef

Ook het Startschotgala in Lichtenvoorde, een proefevenement van Fieldlab voor 10.000 bezoekers, gaat niet door. De organisatie heeft besloten na de ophef rond het inmiddels afgeblazen 538 Oranjefeest in Breda het op 1 mei geplande feest in de Achterhoek te annuleren.

Vanwege de “maatschappelijke discussie” heeft de organisatie, ook verantwoordelijk voor het festival de Zwarte Cross, besloten het evenement te annuleren. “We gaan nadenken over de mogelijkheden van dit evenement in de toekomst. Zodra wij hier meer nieuws over hebben brengen wij dit zo snel mogelijk naar buiten.”

Wat er nu gebeurt met de al gekochte kaarten is nog niet duidelijk. Daar komt de organisatie “spoedig” op terug.

Over de 538 Oranjedag ontstond de afgelopen dagen commotie. Medewerkers van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis startten zaterdag zelfs een petitie tegen het feest. Ook een ziekenhuis in de buurt van Lichtenvoorde liet weten bezorgd te zijn over het Startschotgala.