Eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs geëerd tijdens Aletta-jaar

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) trapt dinsdag het Aletta-jaar af. Het is op 20 april precies 150 jaar geleden dat Aletta Jacobs zich inschreef bij de universiteit. Jacobs werd na haar studie de eerste vrouwelijke arts van Nederland.

In 1879 promoveerde Jacobs en daarmee was ze ook de eerste vrouw in Nederland die een volledige academische opleiding voltooide. Haar inschrijving aan de RUG markeert volgens de universiteit een “keerpunt in de Nederlandse geschiedenis ten aanzien van de positie van vrouwen in de wetenschap”. Met het Aletta-jaar wil de universiteit aandacht vragen voor diversiteit binnen de wetenschap.

Dinsdag wordt een podcast van twee afleveringen gelanceerd over succesvolle vrouwen in de academie en daarbuiten. Tijdens de rest van het jaar organiseert de RUG meerdere activiteiten, zoals een kunstproject en een stadswandeling met als thema de eerste vrouwen die aan de RUG studeerden en werkten. Zo leidt de wandeling, die het hele jaar te lopen is, langs de eerste vrouwelijke studentenvereniging van Nederland.