Vakbond CNV: versoepelingen komen geen dag te vroeg

De door het kabinet aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen komen geen dag te vroeg. Dat zegt vakbond CNV in een eerste reactie. Te veel bedrijven in de horeca en detailhandel staan volgens de bond momenteel op omvallen na maanden van sluiting, wat veel mensen hun baan dreigt te kosten.

CNV pleit er wel voor dat kabinet prioriteit geeft aan het structureel en verantwoord openen van de hele samenleving, waaronder dus alle horeca en detailhandel. Fieldlabs-experimenten zijn niet het juiste middel op weg naar vrijheid, vindt de bond. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin zijn er met de met de Fieldlabs “astronomische bedragen” gemoeid. Dat geld zou het kabinet volgens hem beter kunnen inzetten voor een verantwoorde opening van horeca en winkels. “Desnoods door bezoekers van winkels en kroegen meer gratis testen aan te bieden.”

Een structurele opening zou ook de werkgelegenheid ten goede komen: in de horeca werken ongeveer een half miljoen mensen, in de detailhandel 800.000. “Deze groep moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Het is voor deze werkenden niet te verkopen dat hun winkel of kroeg al maanden dicht is, maar er wel ineens een grootschalig evenement met tienduizenden bezoekers voor de deur plaatsvindt”, aldus Fortuin.