Van der Staaij: kans pakken om politieke cultuur te verbeteren

SGP-leider Kees van der Staaij denkt dat dit een goed moment is om de bestuurscultuur te vernieuwen. Veel partijen willen de geklapte verkenning aangrijpen om die cultuuromslag te maken. “Ik geloof dat er wel momentum is, dat er wel kansen liggen om verbeteringen te krijgen”, zegt Van der Staaij, die het langstzittende Tweede Kamerlid is.

Ook het voorstel van informateur Herman Tjeenk Willink om een regeerakkoord op hoofdlijnen te maken, waaraan ook oppositiepartijen hun bijdrage leveren, kan op enthousiasme van Van der Staaij rekenen. “Ik vind het wel een poging waard”, zegt hij na zijn bezoek aan de informateur. Tjeenk Willink spreekt deze week opnieuw met alle fractievoorzitters. In een notitie die hij uitbracht, stelde de PvdA-coryfee voor om een dunner coalitieakkoord te schrijven, en hier meer partijen bij te betrekken.

Volgens de SGP-leider is het goed “om te kijken hoe je een grootste gemene deler kan krijgen van onderwerpen waarop niet alleen coalitiepartijen meespreken maar ook oppositiepartijen invloed kunnen uitoefenen”. Daar ziet Van der Staaij wel wat in, omdat je dan als oppositiepartij niet alleen “af zit te wachten waar het kabinet mee komt, en dan alleen maar wat punten en komma’s kan veranderen.”

Wel zullen er altijd onderwerpen zijn waarover partijen te veel van mening verschillen. Dat zijn onderwerpen “waarop je ook graag duidelijkheid wil voordat je in een kabinet stapt”. Het is volgens hem zoeken naar een middenweg om te kijken wat je vooraf vastlegt in een regeerakkoord.

De taak om voor een nieuwe politieke cultuur te zorgen, wordt volgens Van der Staaij “tot nu toe te veel aan de individuele politieke partijen overgelaten. Wij moeten zelf als Kamer aan de slag om te kijken: hoe kunnen wij onze medewetgevende, onze controlerende en onze volksvertegenwoordigende rol versterken. Ik vind dat we krachten moeten bundelen om te kijken hoe we de Kamer als instituut meer uit de verf laten komen.” Hij noemt als voorbeeld twee coronawetten, waarvan de Kamer recent weigerde ze in een ijltempo te behandelen.

Verder benadrukt Van der Staaij dat hij verwacht dat de informateur straks in zijn eindverslag opheldering geeft over het vertrouwen. “De vraag aan de informateur was om te onderzoeken of dat vertrouwen er nog is.”