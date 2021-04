Koning Willem-Alexander bekijkt voorbereidingen Songfestival

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan Rotterdam Ahoy. Daar wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het podium voor het Eurovisie Songfestival, het grootste podium dat ooit in Ahoy heeft gestaan. Hij kreeg onder meer een rondleiding door de techniekruimte.

De koning kreeg onder meer het mengpaneel te zien dat straks voor alle 39 deelnemende artiesten wordt gebruikt. Nooit eerder stond er in Nederland zo’n groot ‘front of house’ in een concertzaal.

Hij was niet alleen onder de indruk van de techniek, ook het podium zelf kon op koninklijke goedkeuring rekenen. Het 52 meter brede podium en de daarbij behorende achterwand is deels over de tribunes van Ahoy gebouwd en beslaat ruim de helft van de zaal. “We mogen heel trots op zijn op wat hier allemaal gebeurt”, aldus de koning.

Het Eurovisie Songfestival vindt voor het eerst in ruim veertig jaar weer plaats in Nederland, nadat Duncan Laurence in 2019 het internationale muziekfestijn won met het nummer Arcade. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters ontvingen vorig jaar een uitnodiging om het Eurovisie Songfestival in Rotterdam bij te wonen. Of de organisatie ook dit jaar vijf kaartjes naar Paleis Huis ten Bosch stuurt, of dat ook het koninklijk gezin als gevolg van de coronamaatregelen thuis op de bank moet kijken, is niet bekend.