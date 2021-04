Den Haag benoemt bandleden Golden Earring tot ereburgers

De leden van de Haagse band Golden Earring zijn benoemd tot ereburgers van Den Haag. Het college van burgemeester en wethouders heeft de rockers de Gouden Erepenning toegekend, maakte de gemeente vrijdag bekend. De erepenning is vanwege de huidige coronasituatie niet persoonlijk overhandigd.

De band krijgt de hoogste gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn grote nationale en internationale succes. Daarmee heeft Golden Earring, bekend van hits als Radar Love en Twilight Zone, volgens de gemeente bijgedragen aan de bekendheid van Den Haag als muziekstad.

De manager laat namens de band weten het een mooie waardering te vinden. “We zijn gestart op de kleine podia in Den Haag. Daarna hebben we vele andere nationale en internationale podia mogen betreden. Den Haag is altijd onze thuisbasis gebleven.”

Het is een mooie opsteker voor Golden Earring. Eerder dit jaar werd bekend dat gitarist en medeoprichter George Kooymans lijdt aan de spierziekte ALS en daardoor niet meer kan optreden. De band liet daarna weten niet zonder hem verder te gaan.