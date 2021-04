Een van de verdachten shovel-aanslag blijft 14 dagen vastzitten

Een van de drie verdachten die zijn aangehouden voor de aanslag met een shovel op een persfotograaf en diens vriendin in Lunteren blijft langer vastzitten. De onderzoeksrechter in Arnhem besloot vrijdag dat hij nog eens 14 dagen blijft vastzitten, meldt een woordvoerster van de rechtbank.

De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Er zou vrijdag ook een andere verdachte in de zaak worden voorgeleid bij de rechtbank in Arnhem. Maar dat is op verzoek van het Openbaar Ministerie niet gebeurd. De reden is niet bekend.

Voor de aanslag zijn drie mannen aangehouden. Het gaat om een 55-jarige man uit Lunteren, een 21-jarige man uit Barneveld en een 34-jarige man uit Lunteren. Die laatste bestuurde volgens de politie de shovel en wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie meldde eerder deze week dat de andere twee worden verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging.

Meerdere persfotografen werden maandagavond belaagd, toen zij reageerden op een melding van een autobrand. Ze wilden vanaf de openbare weg foto’s maken. Omstanders reageerden agressief, bedreigden de fotografen en sloegen met stokken op de grond om ze weg te jagen, aldus de politie. De fotografen namen afstand en volgens de politie ging een van hen voor zijn eigen veiligheid terug naar zijn auto. Die werd kort daarop met een shovel in een sloot geduwd. De fotograaf en zijn vriendin raakten bekneld en werden door de brandweer uit de op zijn kop terechtgekomen auto bevrijd.