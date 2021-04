Kamerleden spraken bedrieger in plaats van medewerker Navalni

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft deze week een digitaal gesprek gevoerd met iemand die zich voordeed als Leonid Volkov, een directe medewerker van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Dat bevestigt een woordvoerder van de Tweede Kamer na een bericht van de Volkskrant.

De persoon met wie de Kamerleden spraken, was een zogenoemde deepfake-imitatie. Dat is een techniek waarmee zeer realistische nepvideo’s gemaakt kunnen worden door het gezicht van iemand anders in bewegende beelden te monteren.

De commissie laat weten bevestiging te hebben gekregen dat zij niet met Volkov zelf heeft gesproken maar met een bedrieger. Zij is “verontwaardigd over deze gang van zaken” en heeft aangeboden om alsnog met Volkov in gesprek te gaan.

Ook andere parlementen hebben met deze praktijken te maken gehad. “De Tweede Kamer gaat na hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.”