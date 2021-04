Coronadashboard meldt vijf miljoenste coronaprik

Het ministerie van Volksgezondheid schat dat tot nu toe iets meer dan 5 miljoen coronaprikken zijn gezet. Het gaat om eerste inentingen en herhaalprikken bij elkaar. Het geschatte aantal op het coronadashboard staat nu op 5.039.385 toegediende vaccindoses.

Naar verwachting worden deze week, die loopt van 19 tot en met 25 april, in totaal 729.732 vaccinaties gezet. Het daadwerkelijke aantal kan anders zijn, bijvoorbeeld omdat mensen hun afspraak afzeggen. Afgelopen zeven dagen zijn volgens het dashboard gemiddeld iets meer dan 96.000 prikken per dag gezet.

Het vaccinatiecijfer, dat dagelijks wordt bijgewerkt op het coronadashboard, is deels gebaseerd op berekeningen. Gegevens van zorginstellingen en huisartsenpraktijken stromen nog niet automatisch binnen in een centraal systeem van het RIVM. Daarom wordt het aantal prikken dat daar is gezet bepaald op basis van afgeleverde doses. Daarin zit dan de aanname dat die in de dagen na bezorging daadwerkelijk zijn toegediend. GGD’en, die het meest prikken, leveren wel harde cijfers aan.