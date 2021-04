Onderzoek: vertrouwen in koning op laagste punt sinds inhuldiging

Een meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in koning Willem-Alexander, maar het is het afgelopen coronajaar wel gedaald tot het laagste punt sinds zijn inhuldiging in 2013. Dat heeft te maken met de omstreden vakantie naar Griekenland en de hogere toelage die de koning krijgt, meldt EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel.

Daarin geeft 63 procent aan vertrouwen te hebben in de koning, tegenover 74 procent vorig jaar. Ook de steun voor koningin Máxima daalt: van 78 procent vorig jaar naar 69 procent nu.

Ongeveer driekwart vindt het onterecht dat de koning middenin de coronacrisis meer geld krijgt van de staat. Zijn toelage stijgt dit jaar met 2 ton naar 1 miljoen euro aan inkomen, plus 5,1 miljoen voor personeel en onkosten. “Corona maant de hele samenleving tot soberheid. Dit is een heel verkeerd signaal van een koning die dichtbij ons burgers wil staan”, zegt een deelnemer aan het onderzoek.

Bijna de helft (46 procent) zegt dat de vroegtijdig afgebroken trip naar Griekenland van het koninklijk gezin afgelopen oktober nog steeds een negatieve invloed heeft op hun beeld van het paar. Willem-Alexander brak de vakantie af nadat er publieke verontwaardiging was ontstaan. Hij bood later zijn excuses aan.

Vier op de tien mensen vinden het koningspaar niet zichtbaar genoeg. Een ondervraagde zegt: “Natuurlijk, we zien wel eens beelden van hem tijdens een werkbezoek. Maar echt aanwezig zijn en het hele volk een hart onder de riem steken, is klaarblijkelijk niet zijn ding.”

Volgens EenVandaag is het onderzoek representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur.