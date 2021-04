Gros van basisscholen heeft nog geen sneltesten ontvangen

Ruim 95 procent van de basisscholen heeft nog geen sneltesten ontvangen, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder achthonderd scholen. De schoolleiders vinden het onhandig dat de testen nog niet geleverd zijn, omdat het de komende weken meivakantie is en er dan bijna geen personeel aanwezig is op de scholen.

De sneltesten zijn bedoeld voor de leraren van de scholen. Het ministerie van Volksgezondheid had volgens de AVS beloofd om alle testen voor 4 mei bezorgd te hebben.

Ruim 70 procent van de ondervraagde directeuren zegt zich zorgen te maken nu de naschoolse opvang weer opengaat en kinderen uit verschillende scholen en groepen samenkomen. In Nederland zijn ongeveer 6700 basisscholen.

Het ministerie is vorige week dinsdag begonnen met het leveren van sneltesten aan basisscholen. Na een week heeft 5 procent van de scholen die ontvangen.

Volgens de AVS waren de afgelopen twee weken 81 procent van de leerlingen en 89 procent van de leraren op school. Dat is iets meer dan de weken ervoor. In totaal werd op ruim de helft van de basisscholen een op de vijf klassen naar huis gestuurd vanwege corona-gerelateerde oorzaken. Dat is ongeveer gelijk aan de periode daarvoor. Het aantal scholen dat alle klassen naar huis stuurde lag op 2,2 procent, de weken ervoor was dat 1 procent.