ProRail: treinverkeer vanaf woensdag ontregeld door acties FNV

Treinreizigers en vervoerders ondervinden van woensdag tot en met zaterdag mogelijk zeer veel overlast vanwege acties van vakbond FNV Spoor. De bond voert actie omdat er nog geen akkoord is bereikt met spoorwegbeheerder ProRail over een nieuwe cao.

Volgens FNV Spoor worden de acties van woensdag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 08.00 uur gevoerd. Het treinverkeer kan dan pas na die tijd worden opgestart en dat kost tijd, zegt ProRail. Daarom verwacht het bedrijf dat het treinverkeer die drie dagen tot in ieder geval 10.00 uur ontregeld zal zijn.

De acties bij posten voor verkeersleiders worden per regio gevoerd, waardoor in bepaalde regio‚Äôs en daarbuiten minder of geen treinen kunnen rijden. Woensdag zullen reizigers de grote impact van de acties met name merken in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Alkmaar. Donderdag is dat in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal, en vrijdag in de regio’s Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen. ProRail adviseert om op deze dagen voor vertrek een reisplanner te raadplegen voor actuele reisinformatie.

Op zaterdag 1 mei heeft FNV een landelijke 24-uursstaking gepland, vanaf 05.00 uur. Als die landelijke actie doorgaat, is er de hele dag in het hele land geen treinverkeer mogelijk, zegt ProRail.

Na maanden van gezamenlijk overleg tussen CNV Vakmensen, VHS Railprofessionals en FNV Spoor deed ProRail op 1 maart een eindbod richting de drie bonden. Leden van CNV en VHS stemden daarmee in. Deze bonden stelden wel aanvullende eisen rond de ‘Eerder stoppen met werken-regeling’ uit het eindbod. De achterban van FNV verwierp het bod, waarna de bond ProRail een ultimatum stelde. Dat ultimatum wees ProRail af. Er is onder meer onenigheid over de looptijd van de cao en het percentage loonsverhoging.