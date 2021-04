‘Toeslagenouders’ over notulen: ministers speelden spelletjes

De inhoud van de vrijgegeven notulen van de ministerraad “heeft ons in grote oproer gebracht”. Dat schrijven de slachtoffers van het toeslagenschandaal in een brief aan Kamerleden, partijleiders en kabinetsleden. “Ministers waren bezig met spelletjes om Kamerleden onder de duim te krijgen”, zeggen veertig gedupeerden. “Wij zien de notulen als een dieptepunt als het gaat om de informatie naar de Kamer toe.”

Uit de notulen blijkt dat ministers veel klaagden over kritische Kamerleden. “De regering werkt Kamerleden in de coalitie die ons hielpen het liefst de laan uit. De nadruk had behoren te liggen op een oplossing”, schrijven de teleurgestelde ouders.

De gedupeerden benadrukken dat Kamerleden als Pieter Omtzigt (CDA) juist geholpen hebben het schandaal aan het licht te brengen. Ook VVD-Kamerlid Helma Lodders wordt genoemd in de notulen als iemand die met de oppositie een “gezamenlijke strijd” voerde tegen toenmalig staatssecretaris Menno Snel. “Nu pas begrijpen we dat zij hun taak niet op een normale wijze konden uitvoeren, maar met enorm veel tegendruk die er niet hoort te zijn.”

Volgens de toeslagenouders lag de nadruk in de ministerraad veel te veel op deze “spelletjes”, en niet op het vinden van een oplossing. “Het onderwerp had dan ook behoren te zijn ‘hoe herstellen we dat vertrouwen’ maar daar ging het niet om. Wij zijn immers van mening dat nog steeds, tot op de dag van vandaag, niet in de volle omvang erkend wordt wat ons is aangedaan, inclusief de discriminatie en zwarte lijsten.”

In de aanloop naar het debat dat donderdag over de onthullingen wordt gehouden, moeten politici zich uitspreken “tegen deze ongrondwettelijke werkwijze”, schrijven de ouders. “Kunt u onze rechtstaat redden?”