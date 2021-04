Ministers beslissen waarschijnlijk over publiek bij songfestival

Hoogstwaarschijnlijk wordt woensdag definitief besloten of er volgende maand publiek kan zijn bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Minister Slob, minister De Jonge, minister Grapperhaus, staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven overleggen dan over het evenement en de coronamaatregelen.

Het songfestival is een van de proeven van Fieldlab Evenementen. Het plan is dat tijdens alle repetities, de halve finales en grote finale per show maximaal 3500 man publiek wordt toegelaten.

Het kabinet heeft echter aangegeven dat de experimenten van Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid, worden geschrapt als er meer dan 900 coronapatiƫnten op de intensive cares in de ziekenhuizen liggen. Dinsdag stond het aantal op 820.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 18 en 20 mei. De grote finale vindt op 22 mei plaats.